Confronto presidente Tesei con sindacati

Quasi due ore di confronto, giudicate "positive", tra la presidente della Regione, Donatella Tesei, ed i segretari regionali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Sul tavolo diversi argomenti tra cui le ricadute economiche derivanti dalla vicenda coronavirus e le misure da mettere in campo per salvaguardare imprese e livelli occupazionali.

La presidente ha chiesto ai rappresentanti dei sindacati di formalizzare ciò che per le "vie brevi" era già stato indicato, vale a dire una analisi della situazione e le azioni da mettere in campo che, insieme a quelle espresse dalle associazioni di categoria e dalla stessa Regione, possano formare un pacchetto di proposte omogenee e correlate da avanzare in sede di Conferenza Stato-Regioni e al Consiglio dei ministri.

Inoltre Tesei, così come già fatto insieme al presidente dell'bruzzo, Marco Marsilio, presenterà nuovamente una richiesta al Governo di consentire "immediatamente" assunzioni straordinarie nel campo della sanità.