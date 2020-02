Calcio: Perugia come ai tempi di Gaucci, ritiro punitivo

(ANSA) - PERUGIA, 29 FEB - Al Perugia tornano i tempi dei ritiri punitivi, tanto di moda ai tempi della presidenza Gaucci.

Infatti, dopo la sconfitta di oggi a Pisa per 1-0, il responsabile dell'area tecnica Roberto Goretti annuncia che la squadra andrà in ritiro. Quella di Pisa è la quarta sconfitta consecutiva per la squadra allenata da Serse Cosmi. "È evidentemente un momento difficile, dobbiamo necessariamente resettare e ripartire, dobbiamo guardare molto bene la nostra classifica e renderci conto che non è bella", ha detto Goretti nel post-partita.

"Da questa sera andiamo in ritiro - le parole del dirigente umbro -, ci rimaniamo fino alla partita contro la Salernitana perché bisogna mettere un punto e ripartire". Il responsabile dell'area tecnica ha spiegato che "il Perugia va sicuramente avanti con Cosmi". Il ritiro sarà fuori Perugia: "Dovremmo andare a Cascia".

I biancorossi sono al 12/o posto in classifica con 33 punti, due in più dalla zona play out. Prima della Salernitana, il Perugia martedì affronterà in casa la capolista Benevento.

(ANSA).