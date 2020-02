P.Fortunato, ora delle 4 virtù cardinali

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - "Stiamo assistendo ad una vera psicosi, fobia collettiva da Coronavirus": così padre Enzo Fortunato, il direttore della rivista San Francesco, in un video pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook.

"E' il tempo - prosegue - delle quattro virtù cardinali: la prudenza, che, in questi giorni di pura irrazionalità, rappresenta la saggezza nel saper prendere decisioni e discernere tra un'azione buona e una cattiva; la giustizia, che promuove l'equità nei confronti delle persone, del bene comune e dire le cose come stanno; la fortezza, che aiuta gli uomini a superare gli ostacoli; e la temperanza, che rende capaci di equilibrio e razionalità. In questo periodo affidiamoci alla virtù della prudenza. Nel concreto del nostro agire quotidiano non dobbiamo annullare tutto quello che stiamo facendo, ogni manifestazione, ogni attività. Fermiamoci a riflettere, ascoltare e poi prendiamo decisioni prudenti, sagge, risolute e giuste. San Francesco si è avvicinato tutti".