Centro estetico abusivo in casa

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - Avrebbe nascosto al fiSCO 100 mila euro una estetista che operava in casa, in assenza di ogni requisito professionale e sanitario, che è stata scoperta dalla guardia di finanza a Foligno.

Le numerose persone che ogni giorno entravano e uscivano dall'abitazione hanno indotto i militari a ritenere che lì venisse svolta un'attività imprenditoriale non dichiarata.

I finanzieri, una volta ottenuta l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, sono entrati nell'appartamento, trovando un'intera stanza adibita a centro estetico, con lettino e strumenti per manicure e pedicure.

La copiosa documentazione, tra cui alcune agende, trovata nell'appartamento, ha permesso ai finanzieri di ricostruire l'ammontare dei ricavi presumibilmente sottratti a tassazione nel corso degli anni: 100 mila euro non dichiarati e di Iva evasa per altri 20 mila. La donna dovrà rispondere di esercizio abusivo della professione.