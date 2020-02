Squarta, governo sostenga l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - "Una risposta seria e concreta è stata fornita dalla Regione mediante l'adozione di un provvedimento urgente da 31 milioni di euro a favore dell'economia umbra ma, anche per uscire dall'emergenza del Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l'Italia e la nostra terra, è necessario che il Governo nazionale intervenga con tempestività per sostenere l'Umbria, provando a limitare in questo modo ulteriori danni senza perdere altro tempo prezioso".

È quanto afferma il presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta.

"Siamo tutti preoccupati - osserva l'esponente di Fratelli d'Italia - per la situazione che si è venuta a creare e speriamo in un'evoluzione positiva nel più breve tempo possibile. Ogni giorno ricevo decine di telefonate da parte di cittadini e imprenditori che manifestano le loro legittime esigenze e preoccupazioni".