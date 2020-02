Minoranza,da Giunta Umbria gioco 3 carte

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - "Spiace constatare che la Giunta regionale, sulla base dell'emergenza sanitaria, intende far passare una mera rimodulazione dei fondi europei, già precedentemente programmati per le imprese umbre, come un nuovo stanziamento di risorse finalizzate al ristoro del danno indiretto". Lo affermano i consiglieri regionali di minoranza (Tommaso Bori, Michele Bettarelli, Simona Meloni, Fabio Paparelli, Donatella Porzi - Pd; Vincenzo Bianconi - Misto; Thomas De Luca - M5s; Andrea Fora - Patto civico).

"Se la Giunta regionale - osservano, in una dichiarazione congiunta - intende davvero adottare provvedimenti urgenti e nuovi insieme a maggiori aiuti effettivi alle imprese, noi saremo pronti a sostenerla"; "ciò che non possiamo fare è accettare un gioco delle tre carte a saldi invariati". "In questo momento di difficoltà - affermano ancora - le imprese umbre hanno bisogno di segnali concreti e tempestivi per garantire i propri lavoratori e assicurare un adeguato livello di liquidità".