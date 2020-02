Gdf scopre maxi frode con i carburanti

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - Sono ritenuti i principali artefici di una colossale "frode carosello" su scala internazionale nel settore dei carburanti, che ha consentito di sottrarre al fisco quasi 100 milioni di euro di Iva e di riciclare circa 10 milioni di proventi illeciti, tre uomini nei confronti dei quali, al termine di una complessa indagine, coordinata dalla procura della Repubblica di Perugia e condotta dal comando provinciale della guardia di finanza di Perugia in collaborazione con il locale Ufficio delle dogane, i finanzieri umbri hanno eseguito altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere, con l'ausilio dei colleghi della compagnia di Legnano.

Due di loro sono residenti nella provincia di Milano e il terzo è un romano da pochi giorni detenuto a Pavia. Il sequestro preventivo disposto dal Gip di Perugia riguarda beni (terreni, fabbricati, appartamenti, autoveicoli, imbarcazioni, quote societarie, titoli e disponibilità finanziarie, nonché carburante) fino ad un valore complessivo di 110 milioni di euro.

L'operazione, denominata "Grifo Fuel", costituisce l'epilogo di oltre due anni di indagini nei confronti di 50 persone e 33 società.