Da Giunta Umbria 31 mln a turismo e pmi

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - La Giunta regionale dell'Umbria ha adottato un provvedimento urgente a sostegno del tessuto produttivo in seguito all'emergenza coronavirus: sono stati stanziati complessivi 31 milioni di euro derivanti dalla rimodulazione dei Piani finanziari del Por Fesr 2014-2020 per 21 milioni di euro e del Piano di sviluppo rurale 2014-2020 per 10 milioni di euro.

Una manovra - spiega l'ente - che mira ad indirizzare contributi utili allo sviluppo del sistema economico della regione tramite una riprogrammazione delle risorse e delle azioni che oggi mostrano maggiori criticità, con un impegno in interventi più efficaci e che assicurino il completo utilizzo dei fondi. Una rimodulazione a sostegno del turismo e della piccola-media impresa anche per fronteggiare la ricaduta sul tessuto produttivo dello scenario di crisi generato dall'emergenza del coronavirus.

Le risorse investite a seguito della rimodulazione del Piano di sviluppo rurale mirano inoltre a comporre progetti immediatamente cantierabili finalizzati al concreto sostegno alle imprese agricole, al settore dell'agroalimentare e ad aiutare i giovani agricoltori.

"La situazione di particolare criticità derivante dall'emergenza sanitaria in corso - ha affermato la presidente della Regione Donatella Tesei - richiede un intervento immediato a sostegno del nostro tessuto economico e delle imprese che lo compongono. Insieme con gli assessori Paola Agabiti, Michele Fioroni e Roberto Morroni abbiamo dunque ritenuto necessario varare un concreto piano finalizzato a sostegno del sistema imprenditoriale dell'Umbria con l'obiettivo di supportarne la ripresa ed accrescerne la competitività e l'innovazione, in un particolare e complesso momento come quello che stiamo vivendo". (ANSA).[A]