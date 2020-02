Coletto, continuate a donare il sangue

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - "La donazione di sangue non costituisce un fattore di rischio per la trasmissione del coronavirus e i donatori possono continuare con tranquillità a farlo": la rassicurazione arriva dall'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto.

"La diffusione dell'infezione da coronavirus - spiega l'assessore - sta iniziando a provocare in Italia e anche in Umbria un rallentamento delle donazioni di sangue probabilmente legato al timore di contrarre l'infezione. Non ci troviamo di fronte a un'emergenza sangue, ma se questo rallentamento dovesse ripetersi nei giorni a venire, potrebbe avere serie ripercussioni sull'efficienza del sistema".

Coletto invita quindi i donatori abituali e i cittadini a informarsi solo da fonti ufficiali e a proseguire con tranquillità le attività di donazione di sangue ed emocomponenti presso i centri trasfusionali e le unità di raccolta della regione per garantire tutte le attività sanitarie che richiedono il supporto trasfusionale.