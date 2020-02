Tesei, ottimismo ma responsabilità

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - "Quello che voglio lanciare è un messaggio di ottimismo, ma anche di grande serietà e responsabilità. Siamo pronti ad affrontare situazioni che si dovessero presentare nei prossimi giorni": lo ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei, aprendo la conferenza stampa, a palazzo Donini, sede della Giunta regionale, insieme al prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, per illustrare l'ordinanza sul coronavirus.

"Questa è una regione - ha ricordato la presidente - che non presenta casi di contagio, ma che è pronta a mettere in campo tutte le misure necessarie, di prevenzione, per il pubblico e il privato, e siamo pronti a intervenire per eventuali criticità che si dovessero presentare". "Vogliamo tranquillizzare veramente la nostra regione perchè noi abbiamo messo in campo da subito il monitoraggio e gli interventi necessari. Non abbiamo al momento segnalazioni di contagio, o situazioni da attenzionare. Quelle attenzionate sono risultate negative".