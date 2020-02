Tesei illustra ordinanza su coronavirus

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - Sarà trasmessa in diretta streaming la conferenza stampa in programma oggi a palazzo Donini, alle ore 12, nel corso della quale saranno illustrati i contenuti dell'ordinanza relativa ai provvedimenti per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

Interverranno la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia, e gli assessori regionali alla Sanità Luca Coletto ed alla Protezione civile, Enrico Melasecche.

E' possibile seguire la diretta nella pagina Facebook Regione Umbria.