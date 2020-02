Cardella riceve visita questore Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - Il procuratore generale, Fausto Cardella, ha ricevuto la visita del nuovo questore di Perugia, Antonio Sbordone, appena insediatosi.

L'incontro - riferisce la procura - è stato un'occasione per rinnovare la stima ed ammirazione per il lavoro svolto dalla polizia di Stato nella provincia di Perugia. In un clima di cordialità il procuratore generale ha dato "un caloroso benvenuto al dottor Sbordone, augurandogli buon lavoro".