Canapa scoperta in parcheggio Terni

Sono stati i volontari del gruppo civico 'Mi rifiuto', impegnati in un intervento di pulizia di un'area di parcheggio attigua ad alcuni negozi di via di Vittorio, a Terni, a scoprire oltre un chilo e mezzo circa di canapa nascosti tra la vegetazione.

Il materiale, poi sequestrato dalla polizia locale, è stato rinvenuto al centro di un'area verde molto fitta, all'interno di due sacchi. Ritenuti inizialmente rifiuti abbandonati, sono risultati contenere sostanze di natura non chiara, tanto da richiedere sul posto la presenza degli agenti. Il materiale è stato quindi trasferito presso la questura, dove è emerso che i due sacchi contenevano una quantità complessiva di mille 589 grammi di canapa, suddivisa in un pacco con 523 grammi di stupefacente ed un altro con, a sua volta, dieci pacchetti da circa 100 grammi. Della scoperta è stata informata l'autorità giudiziaria. (ANSA).