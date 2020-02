Annullata visita premier Conte a Norcia

Annullata la visita del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prevista per stamani a Norcia. Lo ha reso noto il Comune.

Il premier doveva recarsi al cantiere per la realizzazione della nuova e temporanea scuola superiore De "Gasperi-Battaglia" che a metà gennaio era finita al centro delle polemiche per via dei ritardi nella sua realizzazione. Il presidente Conte ha fatto sapere che la visita è stata rinviata a data da destinarsi.