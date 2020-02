Salvini rinvia appuntamenti in Umbria

Rinviati "a data da destinarsi" tutti gli appuntamenti previsti oggi in Umbria per Matteo Salvini. La decisione è stata presa dalla Lega "a causa dell'emergenza coronavirus".

Salvini doveva essere nel pomeriggio e in serata a Narni scalo, Sangemini e Foligno per sostenere la candidatura di Valeria Alessandrini alle elezioni suppletive per il Senato in programma l'8 marzo.