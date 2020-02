Negativo secondo test su paziente Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 24 FEB - E' negativo anche il secondo test sulla paziente non umbra, ospite in una struttura ricettiva ad Assisi, che inizialmente presentava caratteristiche di "sospetto" per il coronavirus. Lo ha reso noto la Direzione Sanità della Regione Umbria.

La donna è stata ricoverata in isolamento in ospedale con dei sintomi respiratori. L'ipotesi iniziale è che potesse avere avuto contatti con un soggetto che pare abbia contratto l'infezione da coronavirus in Lombardia. Gli esami hanno però escluso l'infezione. (ANSA).