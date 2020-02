Minoranza chiede Tesei in aula su virus

I Gruppi consiliari di minoranza dell'Assemblea legislativa hanno chiesto alla presidente della Giunta regionale Donatella Tesei una "informativa urgente" sull'emergenza coronavirus nell'ambito dei lavori in programma martedì 25 febbraio. Lo hanno annunciato Tommaso Bori (Pd), Thomas De Luca (M5S), Andrea Fora (Patto Civico per l'Umbria), Vincenzo Bianconi (Misto) e Fabio Paparelli (portavoce dell'opposizione.

"Abbiamo avanzato la richiesta - sottolineano - perché il diffondersi dell'infezione a livello nazionale sta suscitando preoccupazione anche nella nostra comunità regionale e ciò rende indispensabile un impegno straordinario delle istituzioni e del sistema sanitario. A tal proposito stigmatizziamo l'ingiustificata assenza dell'assessore alla Sanità agli incontri della task force istituita recentemente presso il centro regionale della Protezione Civile, preferendo evidentemente partecipare ai gazebo della Lega in Veneto, piuttosto che preoccuparsi della salute dei cittadini di questa regione".