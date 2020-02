Da Regione indicazioni operative virus

La task force attivata dalla Regione per gestire l'emergenza legata alla diffusione del coronavirus si è riunita alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, e ha predisposto una serie di documenti utili a dare indicazioni ai medici sui possibili comportamenti da adottare e sull'attuale organizzazione dei servizi.

Si articola in protocolli riferiti a situazioni specifiche che vanno dalla gestione del caso nel territorio, al protocollo d'intervento del 118 e il trasferimento a malattie infettive, procedura di isolamento fiduciario, scheda triage telefonico della centrale operativa 118, scheda triage telefonico per il pronto soccorso o per altra struttura sanitaria, scheda di sorveglianza attiva del medico di sanità pubblica, indicazioni ai familiari della persona in isolamento.

I documenti sono disponibili sul sito della Regione e delle Aziende sanitarie e ospedaliere.