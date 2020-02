Assemblea riduce spese per 700 mila euro

Prevede una riduzione della spesa di gestione di Palazzo Cesaroni di 700 mila euro la proposta bilancio di previsione 2020-2022 dell'Assemblea legislativa approvata all'unanimità dal presidente Marco Squarta e dai due vicepresidenti Paola Fioroni e Simona Meloni. E' stata realizzata - è stato spiegato - nell'ambito di "una rigorosa politica di razionalizzazione delle risorse".

La riduzione della spesa è stata definita "l'elemento centrale e qualificante" della proposta bilancio.

Il documento finanziario proseguirà ora il suo iter, in prima Commissione e successivamente in Aula per l'approvazione finale.