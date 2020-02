Migliaia visitatori a Nero Norcia

Migliaia di visitatori per il primo fine settimana di "Nero Norcia", la mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici della Valnerina.

"Il bilancio del primo dei tre appuntamenti in calendario è più che positivo e questo dà fiducia alle nostre imprese del settore e del commercio in generale", ha detto all'ANSA il vicesindaco, Giuliano Boccanera. "Per la prima volta dal dopo sisma - ha aggiunto - tra gli oltre 80 espositori ci sono anche i rivenditori di macchine agricole e questo è un bel segnale".

Boccanera, che è anche assessore allo sviluppo economico è tornato sulla "necessità di creare per le aree terremotate una zona economica speciale che possa dare ossigeno alle imprese intanto che la ricostruzioni decolli seriamente".

Zona "franca" dal punto di vista fiscale invocata anche dagli stessi imprenditori.