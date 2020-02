'Anteprima Sagrantino', Montefalco presenta l'annata 2016

Il mondo del vino italiano non finisce di di produrre eccellenze, così domani prende il via 'Anteprima Sagrantino 2016', l'evento che presenterà alla stampa nazionale e internazionale e agli operatori la nuova annata di Montefalco Sagrantino Docg. Lunedì e martedì Montefalco vedrà quindi protagonista il vino rosso simbolo dell'Umbria nell'ambito dell'evento promosso dal Consorzio Tutela Vini Montefalco, in due giorni di tasting, eventi in cantina, Masterclass e altre iniziative in programma. L'obiettivo è di fornire una panoramica complessiva sulla nuova annata ma anche sulle capacità evolutive del Montefalco Sagrantino Docg. Ma non solo: quest'anno, oltre ai Montefalco Sagrantino Docg 2016 secco e passito, stampa e operatori troveranno in assaggio anche Montefalco Rosso, Montefalco Rosso Riserva, Montefalco Bianco Doc, Montefalco Grechetto Doc, Spoleto Trebbiano Spoletino Doc e gli altri bianchi delle cantine partecipanti.

Sempre domani, oltre ai banchi d'assaggio per operatori del settore al Chiostro di S. Agostino e nella Sala Comsiliare, presso il Complesso Museale San Francesco si presenterà l'annata 2016 di Montefalco Sagrantino Docg, oltre alla nuova immagine del Consorzio Tutela Vini Montefalco e all'iniziativa "Etichetta d'Autore", concorso rivolto a giovani fumettisti, italiani e stranieri, che operano sul territorio nazionale: l'opera vincente diventerà l'etichetta celebrativa dell'annata 2016 del Montefalco Sagrantino Docg e sarà premiata nell'ambito dell'evento. Infine, in occasione di Anteprima Sagrantino 2016 in programma anche la 12/a edizione del concorso "Gran Premio del Sagrantino" riservato ai sommelier di tutta Italia.