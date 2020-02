In futuro navette per fioritura

In futuro, per ammirare la fioritura, a Castelluccio di Norcia si potrà arrivare solo con "navette o percorsi multimodali, limitando così l'invasione meccanizzata". A dirlo all'ANSA è il presidente dell'ente Parco dei Monti Sibillini, Andrea Spaterna. Ma per il 2020 "siamo costretti a ricreare sul Pian Grande i presupposti per accogliere i tanti che arriveranno in quei weekend", ha spiegato il presidente.

"Nel medio-lungo periodo è importante trovare soluzioni che siano più razionali e rispettose dell'ambiente e in tal senso stiamo lavorando", ha concluso Spaterna.

Chi vive e lavora a Castelluccio, invece, da sempre chiede che venga realizzato un parcheggio che permetta ai visitatori di sostare in tranquillità a ridosso del borgo e quindi liberare la grande piana dalle auto.