Coronavirus, piena operatività Regione

La "piena operatività" della macchina organizzativa della Regione per fronteggiare e prevenire la diffusione dell'infezione da coronavirus, "in linea con le direttive nazionali", è stata ribadita nella riunione della task foce dedicata, presso la sede della Protezione civile, a Foligno. A presiederla la governatrice Donatella Tesei, con il prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia e il direttore regionale alla Sanità, Claudio Dario La riunione è stata anche finalizzata ad un confronto in videoconferenza con il Comitato operativo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, per ricevere indirizzi e direttive per la gestione organizzativa.

Al termine, sono state ribadite le raccomandazioni per il rispetto delle norme igienico sanitarie. Misure "efficaci" - è stato spiegato - per prevenire i contagi. Inoltre è stata sottolineata la necessità di rivolgersi telefonicamente al medico di famiglia in caso di sintomi influenzali senza recarsi negli ambulatori o ai pronto soccorso. (ANSA).