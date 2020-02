Consegnate borse studio Franco Todini

Consegnate a otto ragazzi e ragazze di scuole superiori di Todi che nell'anno scolastico 2017-2018 hanno conseguito il diploma di maturità con le votazioni più alte le borse di studio intitolate a Franco Todini.

Il riconoscimento è stato promosso dalla Fondazione intitolata al cavaliere del lavoro. Agli studenti, Luisa Todini, per la prima volta come presidente della Fondazione, ha consegnato un assegno passato da 1.500 a 2.500 euro. "L'idea - ha ricordato - è di sostenere questi giovani che sono stati bravi sui banchi di scuola, hanno dimostrato talento e passione, e che poi saranno bravi, ci auguriamo, nella vita".

La cerimonia di consegna si è svolta nell'aula magna del Liceo 'Jacopone da Todi' e vi hanno preso parte anche Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Antonino Ruggiano, sindaco di Todi, Roberto Rettori, delegato del rettore dell'Università degli studi di Perugia, e Anna Pistoletti dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria.