A Terni palasport da 5 mila 500 persone

Presentato a palazzo Spada, a Terni, il progetto definitivo del nuovo Palaterni, il palasport polifunzionale da 5 mila 500 spettatori che, nell'ambito di un'operazione di project financing, sarà realizzato nell'area di Foro Boario. "Vedrà la sua realizzazione per il 2022 per ospitare i mondiali di scherma del 2023" ha affermato Simon Pietro Salini, presidente del cda della Salc, azienda che controlla al 100% la società Palaterni, cui sono stati affidati i lavori dal Comune.

"Stiamo lavorando tutti - ha detto ancora Salini - per anticipare i tempi di inizio lavori, che stimiamo poter avvenire, compatibilmente con il rispetto dei tempi previsti per le approvazioni da parte del Comune, entro il mese di luglio".

Le modifiche apportate al progetto offerto in sede di gara prevedono la sostanziale rivisitazione della struttura e di alcune nuove dotazioni e predisposizioni nel rispetto delle esigenze dello sport. Migliorate anche la sostenibilità e la rigenerazione urbana, oltre agli spazi pedonali.