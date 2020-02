Verini, 'si allarga' candidatura Mascio

(ANSA) - TERNI, 21 FEB - "Quella di Maria Elisabetta Mascio è una candidatura che si allarga, in grado di prendere consensi oltre il bacino tradizionale della sinistra, che mi auguro si mobiliti davvero. La candidata contrapposta non ha certamente unito il centrodestra, allora possiamo parlare anche a mondi preoccupati dalla trazione salviniana della destra": così il commissario del Pd umbro, Walter Verini, a Terni, in occasione della presentazione ufficiale della candidata alle elezioni suppletive per il collegio uninominale Umbria due del Senato, in programma l'8 marzo prossimo.

Insieme alla stessa Mascio e a Verini erano presenti anche Camilla Laoreti, responsabile della campagna elettorale, e Sandro Piermatti di Sinistra Civica Verde, che ha dato il suo appoggio. Sostegno alla candidata del centrosinistra è stato ufficializzato oggi anche dal consigliere regionale di Patto civico per l'Umbria, Andrea Fora, impossibilitato a partecipare all'iniziativa per motivi personali.