Nicchi, su Coronavirus ascoltare scienza

(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - "Dopo i casi di Castiglione e Codogno, del giocatore di calcio 38enne contagiato dal coronavirus, avvenuti in Lombardia, soprattutto la decisione di chiudere in via precauzionale bar e ristoranti in queste località, senza creare psicosi e preoccupazione, credo sia doveroso ascoltare la scienza, ovvero i medici che chiedono una quarantena obbligatoria": lo afferma il consigliere regionale Daniele Nicchi (Lega), presidente della Prima commissione consiliare dell'Assemblea legislativa.

"Affermo senza ombra di dubbio - afferma Nicchi in una nota della Regione - che bisogna assolutamente prendere in considerazione le giuste indicazioni del professor Roberto Burioni, accademico e divulgatore scientifico, nell'obbligare ogni sospettato ad una quarantena obbligatoria. La serietà degli scienziati come Burioni va ascoltata senza se e senza ma. Da noi in Umbria alcuni giorni fa si è costituita una task force pronta ad intervenire in caso di necessità".