Fiamme in stalla, molti animali morti

(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - Molti capi di bestiame sono morti in seguito a un incendio in un capannone agricolo nella zona di Cannara.

Le fiamme si sono propagate alle 19,30 circa di venerdì. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre da Foligno e Assisi, con due autobotti in supporto. All'interno del capannone si trovavano numerosi capi di bestiame, attrezzature agricole, paglia e fieno. Gli animali - riferiscono i vigili - come detto, non è stato possibile salvarli. Intervento si protrarrà durante la notte. Sulle cause dell'accaduto sono in corso accertamenti.