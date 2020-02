(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 21 FEB - Si è aperta la 57/a edizione di "Nero Norcia", la mostra mercato del tartufo nero e delle specialità della Valnerina.

Oltre 100 gli espositori che per tre fine settimana consecutivi, a partire da questo, esporranno i propri prodotti per le vie e le strade del centro storico di Norcia. Al taglio del nastro, oltre al sindaco, Nicola Alemanno, ha preso parte anche l'assessore regionale all'agricoltura dell'Umbria, Roberto Morroni e il presidente della Commissione agricoltura alla Camera, Filippo Gallinella che ha ribadito la disponibilità e la vicinanza del governo a sostenere la ripresa delle aree del cratere sismico.

"È un evento - ha detto invece Morroni - che accende i riflettori sui prodotti di questo territorio e dell'intera regione. Manifestazioni come queste portano con sé un messaggio di speranza per il futuro". Il sindaco ha ricordato che "nonostante le mille difficoltà non abbiamo mai pensato nemmeno per un attimo di privarci della mostra".