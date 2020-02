Zona rossa, mostra-viaggio nel sisma

Propone un viaggio per immagini e video che parte dalle Marche, attraversa l'Umbria, per passare poi nel Lazio e concludersi in Abruzzo, con 8 mila chilometri quadrati di territorio coinvolti dal sisma 2016, il reportage fotografico "Zona rossa. Viaggio nei luoghi del terremoto 2016", realizzato dai fotografi Marco Francalancia, Claudio Campodifiori, dal cine operatore Lucio Piermaria e dal giornalista Diego Aristei.

La mostra è allestita nel Centro espositivo del Cerp, alla Rocca Paolina di Perugia, dal 22 febbraio al 15 marzo, aperta con orario 10-19. A quasi quattro anni dal sisma, intende documentare, anche attraverso le testimonianze della gente, di video e interviste, "lo stato dell'arte".

L'allestimento dell'esposizione - spiega la Provincia in un comunicato - porterà il visitatore a entrare, di fatto, in una vera e propria "zona rossa virtuale".