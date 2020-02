Tom Jones e Gilberto Jil a Umbria jazz

Tom Jones e Gilberto Jil, ma anche Anita Baker e Jamie Callum sono fra gli artisti che completano il programma dell'arena Santa Giuliana di Umbria Jazz 2020, che dal 10 al 19 luglio prevede esibizioni di Lenny Kravitz, Mika e star del jazz come Wynton Marsalis e Joshua Redman. Il cartellone è stato presentato a Milano, presenti la presidente della Regione Donatella Tesei, il sindaco Andrea Romizi e Paolo Salvadori, l'ad di Radio Mediaset con cui il festival ha firmato un accordo triennale. Radio ufficiale sarà Monte Carlo con 11 ore di trasmissione al giorno dedicate, ma saranno coinvolte tutte le stazioni Mediaset da Radio Subasio, per l'aspetto più territoriale, a Virgin. Mentre sono in via di definizione i concerti gratuiti, il direttore artistico del festival Carlo Pagnotta ha annunciato anche alcuni degli appuntamenti della Galleria Nazionale e del teatro Morlacchi (dove si aprirà la rassegna con un concerto di Enrico Rava in quintetto dedicato alla memoria del manager Mario Guidi).