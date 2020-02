Nicchi, impegno per fondi post-sisma

"Come Regione ci impegneremo al massimo affinché i fondi possano essere utilizzati al meglio e nel minor tempo possibile": lo ha affermato il consigliere regionale Daniele Nicchi (Lega), in merito ai fondi post-sisma 2016, dopo la riunione della Seconda commissione consiliare permanente a Norcia. La commissione "di cui sono membro - sottolinea Nicchi in un comunicato - ha svolto una serie di audizioni oggi a Norcia per fare il punto sulla ricostruzione del sisma del 2016. Abbiamo ascoltato con tanta attenzione le 'doleances' degli amministratori dei Comuni interessati. Sono stato particolarmente colpito dall'intervento di Francesco Rotondi del comitato Norcia per l'ambiente, il quale afferma: 'Abbiamo ricevuto una una tantum di 38 milioni di euro, ma la Regione ne ha erogati 7. Ci auguriamo solo che i rimanenti 31 milioni non tornino nelle casse dello stato, per inutilizzo'". Da ex sindaco di Attigliano, oggi consigliere regionale - dice Nicchi - capisco bene le loro richieste".