In calo assunzioni previste nel Perugino

(ANSA) - PERUGIA, 19 FEB - Si ridimensionano i programmi occupazionali delle imprese operanti in provincia di Perugia (con esclusione di quelle del settore Agricoltura e la pubblica amministrazione) secondo i dati rilevati dal Sistema Excelsior per il mese di febbraio e per il trimestre febbraio-aprile 2020.

Il presidente della Camera di commercio di Perugia Giorgio Mencaroni, presentando i dati ha affermato che "i programmi occupazionali si ridimensionano sia su base mensile che trimestrale. A febbraio '20 le imprese dei settori industria e dei servizi hanno previsto 2.920 nuove entrate, costituite per il 79% da lavoratori dipendenti e per il 21% non alle dipendenze. Rispetto a un anno fa il calo è di 130 posti (da 3.050 a 2.920), -4,2%. Restiamo in territorio negativo anche nel trimestre febbraio-aprile 2020: 210 posti di lavoro in meno, passati in un anno da una previsione di 10.820 posti a 10.610.

Anche in questo caso registriamo un arretramento, ma contenuto ad un -1,9%".