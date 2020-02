Digitale, Umbria punta a modello 'cloud'

"Per migliorare la qualità dei servizi verso cittadini e imprese vogliamo arrivare ad una Regione 'cloud first'". Lo ha detto l'assessore regionale Michele Fioroni, dopo che - a conclusione del censimento di tutto il patrimonio infrastrutturale delle pubbliche amministrazioni italiane da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale - il data center regionale dell'Umbria è stato individuato tra quelli idonei all'utilizzo da parte di un "Polo Strategico nazionale, ovvero quelle infrastrutture che oggi garantiscono i migliori standard di qualità e sicurezza secondo standard internazionali.

"La Regione sul digitale - ha affermato Fioroni- deve essere di esempio per tutti gli enti del territorio, essere apripista realizzando delle 'best practice' di cambiamento e innovazione al suo interno per poi diffonderle a tutti gli altri enti umbri in forma aggregata. Questo riconoscimento ci conferma che si tratta della miglior soluzione nel breve periodo".