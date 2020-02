Bori, da Giunta solo tagli draconiani

"Dopo i proclami e la campagna elettorale, è arrivata la complessità del governare e l'ora delle scelte. E sembra già che la Giunta Tesei, assessore Melasecche in primis, sia in grado soltanto di prendere in mano le forbici e attuare tagli draconiani. Terribili i numeri annunciati, a mezzo stampa e senza partecipazione degli enti locali": Ad affermarlo è il capogruppo del Pd in Assemblea legislativa, Tommaso Bori. Che commenta i tagli ai trasporti pubblici locali dell'Umbria.

"Il trasporto pubblico locale - sostiene Bori - va considerato non solo come un servizio alla persona, ma come un diritto da garantire al pari della sanità e della scuola. La mobilità è il mezzo che consente l'accessibilità ai servizi fondamentali per molti cittadini umbri delle diverse fasce d'età e zone della nostra regione. È quello che abbiamo cercato di garantire negli anni, anche con strumenti innovativi come l'Agenzia per i trasporti che porta in dote quasi 10 milioni di euro di recupero Iva".