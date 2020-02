Grave agricoltore colpito da una mucca

(ANSA) - PERUGIA, 17 FEB - È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Perugia, con riserva di prognosi, un uomo di 56 anni vittima di un infortunio verificatosi nel primo pomeriggio di lunedì in una di un'azienda agricola di San Biagio della Valle.

Stando alla richiesta di soccorso pervenuta alla centrale del 118 e alle prime informazioni assunte sul posto, l'uomo di nazionalità straniera, da anni residente nel comune di Deruta, è stato colpito all'addome da una mucca, mentre si trovava nella stalla.

Scattato l'allarme da parte del personale dell'azienda, l'agricoltore, come informa una nota dell'ospedale, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, dove i sanitari hanno eseguito un primo intervento nella sala emergenza. Qui il paziente è stato stabilizzato e successivamente trasferito in Rianimazione.