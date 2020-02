Prove di teatro in garage dopo il sisma

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - Un garage come palcoscenico per continuare a provare dopo che il terremoto gli ha tolto il teatro comunale e qualsiasi altro spazio adatto. La Compagnia "Teatrotredici" di Norcia, composta da una decina di attori amatoriali e volontari nursini, non solo non si è arresa al sisma, ma in questi oltre tre anni dalla grande scossa ha continuato a portare in giro per l'Italia le sue commedie brillanti. In particolare la divertente "Due in uno".

"Nonostante le tante difficoltà logistiche, stiamo continuando con tenacia a tenere alto il nome della città di Norcia a teatro, anche questo per noi è un modo per non arrendersi e continuare a lottare per tornare alla normalità delle nostre vite che ci è stata tolta dagli eventi sismici del 2016": ha raccontato all'ANSA Emanuela D'Abbraccio una delle attrici protagoniste. Subito dopo la scossa del 30 ottobre c'è stato il timore che la Compagnia dovesse interrompere il suo percorso, "poi ci siamo detti: no dobbiamo continuare".