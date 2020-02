(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - Domenica primaverile in Umbria, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali. I 20,3 gradi di Attigliano, i 19 di Città della Pieve, i 18,8 di Bastia Umbra, Orvieto scalo e Ficulle, registrati nel pomeriggio dal Centro funzionale della Protezione civile regionale, ne sono una chiara testimonianza. In evidenza anche i 12 gradi di Castelluccio di Norcia e gli 8 di Forca Canapine, considerando che si trovano a 1.500 metri di quota. Anche nelle due principali città capoluogo ha fatto "caldo": a Perugia sono stati rilevati 17,5 gradi, a Terni 18. Sul fronte delle previsioni meteo per la giornata di domani il cielo si presenterà ancora sereno o poco nuvoloso, martedì atteso un leggero peggioramento.