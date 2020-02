Commissione a Norcia per post sisma

"Martedì 18 febbraio la seconda Commissione consiliare permanente sarà a Norcia per fare il punto sulla questione post-sisma 2016": lo ha annunciato il presidente Valerio Mancini, Lega. "Sarà un'occasione importante - ha spiegato - per stabilire un dialogo con i tecnici, gli amministratori e le associazioni interessate, così da avviare un percorso collaborativo che riesca a sbloccare la situazione della ricostruzione, che ormai da anni rappresenta una ferita aperta per l'Umbria".

"Prevediamo una grande partecipazione - ha detto Mancini - e auspichiamo che questa giornata di incontri possa essere soltanto l'inizio di un lavoro concreto che vedrà le istituzioni operare in sinergia con i territori, per dare nuovo impulso alla ricostruzione e accelerarne i tempi".