Melasecche, progetto Terni-Civitavecchia

(ANSA) - TERNI, 13 FEB - "Ho appreso stamani da Anas che sarebbe stato realizzato un nuovo progetto che permetterebbe il completamento della Terni-Civitavecchia". A dirlo all'ANSA è l'assessore regionale dell'Umbria, Enrico Melasecche, a margine del sopralluogo al cantiere della superstrada Terni-Rieti a cui ha preso parte anche il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Cancelleri.

"Si tratterebbe di un tracciato che metterebbe tutti d'accordo, comprese le associazioni ambientaliste, in quanto permetterebbe di bypassare Monte Romano e arrivare direttamente a Civitavecchia", ha spiegato l'assessore.

"Per l'Umbria, il Ternano in particolare, ma anche per il Reatino - ha aggiunto Melasecche - si tratta di un collegamento di fondamentale importanza".