La Ternana pareggia 0-0 a Catania e va in finale

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - La Ternana è la seconda finalista della Coppa Italia di Serie C. La squadra allenata da Fabio Gallo ha pareggiato 0-0 nello stadio Massimino con il Catania allenato da Cristiano Lucarelli e si è qualificata. All'andata gli umbri avevano vinto in casa 2-0, ipotecando il passaggio del turno. Adesso i rossoverdi dovranno affrontare nell'ultimo atto la Juventus Under 23 che all'andata giocherà in casa (ad Alessandria), mentre al ritorno dovrà recarsi a Terni.

Appuntamento l'11 marzo e il 15 aprile prossimi. (ANSA).