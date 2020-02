Sviluppo diagnostica immagini di Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 11 FEB - Con l'ingresso in reparto di cinque dirigenti medici di Radiologia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, recentemente deliberata dal nuovo commissario straordinario dell'azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino e con la prossima assegnazione al Reparto di una quarta figura Infermieristica, la struttura complessa di Diagnostica per immagini del "Santa Maria della Stella" di Orvieto, diretta dal dr. Ugo Ciammella, può finalmente tornare ad operare a pieno regime eliminando le difficoltà causate dalla carenza di personale.

La struttura Orvietana, che risulta da anni un polo di riferimento di area vasta, è in grado di erogare 9.687 esami Tac, 3.938 esami di risonanza magnetica, 9.449 esami ecografici, 27.719 esami di radiologia tradizionale-Moc, 505 esami di sala operatoria per un totale di 51298 prestazioni di cui oltre 4.000 erogate nelle ore notturne (dati anno 2019).