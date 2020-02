Istituita Commissione antimafia Umbria

L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità l'istituzione di una Commissione d'inchiesta su "analisi e studi su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose, corruzione e riciclaggio, narcotraffico e spaccio di stupefacenti". Lo ha fatto con i voti di tutti i 19 consiglieri presenti in aula.

Per l'istituzione della Commissione si sono espressi tutti i Gruppi dell'Assemblea.



La Commissione è stata istituita su richiesta di tutti i capigruppo dell'Assemblea. Sarà composta da otto consiglieri, cinque designati dai presidenti dei gruppi di maggioranza, che indicheranno il presidente, e tre da quelli di minoranza, dai quali arriverà il nome del vicepresidente. L'Organismo riferirà semestralmente in Aula e termina il lavoro entro 30 mesi dalla seduta di insediamento, salvo possibilità di proroga ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento interno, per un periodo non superiore a quello precedentemente assegnato e comunque non più dell'undicesima Legislatura.