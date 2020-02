In Umbria e Toscana corsi Scuola pa

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - Avranno inizio fra fine febbraio e l'inizio di marzo, in Umbria e in Toscana, i tre progetti formativi finanziati dall'Istituto nazionale di previdenza sociale nell'ambito dell'avviso nazionale "Valore P.A. 2019", presentati dall'Università per Stranieri di Perugia in collaborazione con la Scuola umbra di amministrazione pubblica.

La Scuola, attuatore dei percorsi formativi presentati in collaborazione con UniStra Perugia, ha definito le date dei corsi "I finanziamenti europei: progettare nella programmazione 2014-2020" e "Gli strumenti per la gestione efficace delle risorse umane", cui si sono iscritti dipendenti pubblici di Umbria e Toscana. "I tre progetti formativi in partenza - sottolinea Alberto Naticchioni, amministratore unico della Scuola - approfondiranno temi di rilevanza strategica per la pubblica amministrazione. La proficua collaborazione con l'Università per Stranieri ha consentito di presentare un'offerta didattica di alta qualità, che ha trovato interesse in Umbria e in Toscana".