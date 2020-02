Donato lettino pediatrico ospedale Terni

(ANSA) - TERNI, 11 FEB - Nuovo lettino pediatrico per il reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Maria di Terni: a donarlo l'associazione I Pagliacci, insieme al ternano Valerio Caroli, fisioterapista della Lazio.

Questi - riferisce l'azienda ospedaliera - ha contribuito in misura importante alla raccolta destinata all'acquisto del lettino, costato di più di duemila euro. Alla consegna, oltre allo stesso Caroli, erano presenti il presidente dei Pagliacci, Alessandro Rossi, e la responsabile della Pediatria neonatologia Tin, Federica Celi. Ringraziando a nome del dipartimento e della direzione aziendale l'associazione I Pagliacci per questa nuova donazione, la dottoressa Celi spiega che "questo lettino aggiuntivo è destinato a bambini da pochi mesi fino a due anni di età e si rivelerà particolarmente utile in quei periodi in cui crescono in modo non prevedibile i ricoveri in questa fascia di età".