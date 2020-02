Questore Terni visita Comunità Incontro

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 10 FEB - Visita istituzionale del neoquestore di Terni, Roberto Massucci, alla Comunità Incontro Molino Silla di Amelia.

Accolto dal comitato direttivo e dal responsabile della struttura Giampaolo Nicolasi, il questore ha fatto visita agli spazi delle Comunità ed incontrato i ragazzi residenti. "La Comunità Incontro - si legge in una nota - è stata onorata di accogliere il dottor Massucci per testimoniare la costante vicinanza alle forze dell'ordine e alla polizia di Stato nella lotta alle dipendenze e all'illegalità".

La Comunità, intanto, si prepara a partecipare al progetto InStrada, in sinergia con la Croce rossa di Terni, in occasione della festa di San Valentino: venerdì, dalle 16 alle 19, gli operatori dello staff multidisciplinare con due unità mobili saranno presenti in altrettanti punti della città per informare la popolazione sulle dipendenze e offrire anche un eventuale pronto intervento in caso di necessità.