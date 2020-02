Lazzari presidente nazionale psicologi

Il presidente dell'Ordine degli psicologi dell'Umbria David Lazzari è stato eletto alla guida del esecutivo nazionale. Laura Parolin è invece la vice presidente. Al termine della riunione al Ministro della Salute il nuovo esecutivo si è recato presso la sede del Cnop per il passaggio di consegne con quello uscente. Lazzari ha ringraziato il presidente Fulvio Giardina "per l'importante lavoro fatto in questi anni". "Che ci hanno consegnato - ha aggiunto - significativi risultati".

Lazzari attualmente dirige il Servizio di psicologia dell'Azienda ospedaliera di Terni ed ha incarichi di insegnamento nelle Università di Torino e dell'Aquila.

"Dobbiamo essere interlocutori autorevoli e competenti - ha detto Lazzari dopo l'elezione - delle istituzioni e della politica, ma anche dei cittadini e della società nel suo complesso. Il successo delle nostre proposte è legato alla serietà delle stesse e alla capacità di fare squadra della comunità professionale". (ANSA).