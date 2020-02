Iniziativa su attività motoria come cura

(ANSA) - MAGIONE (PERUGIA), 10 FEB - L'attività fisica come cura e terapia. E' questo il senso dell'iniziativa "Attività motoria come farmaco" proposta dall'associazione Anam Asd in collaborazione con la Usl Umbria 1 e i Comuni di Magione e Passignano sul Trasimeno, che si è svolta al Centro di salute di Magione.

"È il terzo anno consecutivo che proponiamo questa giornata - ha ricordato Giorgio Fuso, responsabile del Centro di salute Trasimeno nord-est Magione e Passignano - perché crediamo che sia necessario sensibilizzare la popolazione con fattori di rischio cronico-cardiovascolare a modificare il proprio stile di vita. È necessario partecipare ad un programma di attività motoria specifica al fine di migliorare la qualità della vita della persona sotto tutti gli aspetti: fisico, psichico e sociale". Durante la mattinata è stata fatta una breve presentazione del progetto, a cura degli istruttori dell'Anam Asd Francesco Carbone, Samantha Papetti e Sara Cerquaglia, seguita da una parte pratica all'interno della palestra.