Celebrazioni Giorno del ricordo a Terni

Celebrato a Terni il Giorno del ricordo, in memoria di tutte le vittime delle Foibe, dell'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani.

Dopo la deposizione di una corona davanti alla targa di via Vittime delle Foibe, alla presenza delle autorità civili e militari, si è svolta una commemorazione pubblica nei vicini giardini Melvin Jones.

Il prefetto Emilio Dario Sensi ha rimarcato "la pagina triste, finora trascurata" delle Foibe. "Solo dopo la caduta del muro di Berlino - ha proseguito - si è restituita alla storia una pagina strappata".

Secondo il sindaco Latini "il senso della giornata di oggi è quello di costruire un'identità condivisa, facendo pace con la storia. Non ci sono vittime di serie A e di serie B di fronte a crimini atroci. Speriamo - ha concluso - che questi non si ripetano più".