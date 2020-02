Al via la 57/a edizione di "Nero Norcia"

È stata presentata a Perugia la 57/a edizione di "Nero Norcia", la mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici della Valnerina. Si svolgerà in tre fine settimana a cominciare da venerdì 21 febbraio prossimo, quando sarà inaugurata la manifestazione e proseguirà nei weekend del 29 febbraio-1 marzo e 7-8 marzo.

A fare da filo conduttore saranno le eccellenze che verranno coniugate, come ha avuto modo di spiegare l'amministrazione comunale di Norcia, "con l'etica, il gusto e l'innovazione". Tesei ha sottolineato l'importanza della "promozione integrata delle varie eccellenze dell'agroalimentare umbro. Accanto al tartufo - ha spiegato - è fondamentale promuovere anche gli altri prodotti della nostra tavola così da promuovere l'Umbria nella sua totalità". Sarà anche presentato il nuovo "Consorzio della norcineria", "fondamentale - ha detto l'assessore Morroni - per essere competitivi sui mercati globali, perché essere piccoli non è più bello e non permette di conquistare nuove fette di mercato".